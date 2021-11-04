Kocaeli'de dolmuş taksi, apartman boşluğunda asılı kaldı

Seyir halindeki dolmuş taksinin freninin boşalmasının ardından araç, rampadan aşağı inerek apartmanla yol arasında asılı kaldı. Araçta yolcu bulunmaması, faciayı önledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Beste Sokak'ta M.Ö. idaresinde seyir halinde olan dolmuş taksinin, rampadan aşağıya indiği sırada freni boşaldı.

5 katlı binanın bahçe çitine çarpan dolmuş, daha sonra ise yaklaşık 4 metre yükseklikteki binanın boşluğunda asılı kaldı.

ARACIN HALİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Çevredeki vatandaşlar boşlukta asılı kalan aracı görünce şaşkınlık yaşayarak, yardım etmek için sürücünün yanına koştu.

ARAÇTA YOLCU OLMAMASI, FACİAYI ÖNLEDİ

Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan inerken, kaza sırasında dolmuşun içinde yolcu bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ İYİ

Tedbir amaçlı ambulansa alınan M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



