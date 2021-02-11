- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de dorseli tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
Kocaeli'de dorseli tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
Sürücüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçları geç fark ettiği otomobil, dorseli tıra arkadan çarptı. Tırın altında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.02.2021 - 08:13
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 Karayolu’nda 54 H 5902 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Şeker, trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti.
Işıklara yaklaştığı sırada duramayan sürücü Şeker, 67 BA 023 plakalı dorseli tıra arkadan çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tırın altında sıkışan Sezer Şeker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Şeker’in, hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.