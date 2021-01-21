Kocaeli'de döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlıya gözaltı

Tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çalan İran uyruklu M.R., polis ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda Türk Lirası'nı dolara çevirmek isteyen bir kişinin işlemini yapan görevliler, kasada açık olduğunu fark etti.

Güvenlik kameralarını izleyen görevliler tırnakçılık yöntemiyle parayı çalan kişiyi tespit ederek durumu polise bildirdi.

Olayı araştıran polis ekipleri, şüphelinin İran uyruklu M.R. olduğunu belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Daha önce de yankesicilik ve sahte kimlik suçlarından 4 adet sabıkası olan M.R., İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise çeşitli ülkelere ait paralar ve sahte kimlik ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli Kocaeli'ye getirildi.

Kocaeli'de döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı





