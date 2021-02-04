Gölcük ilçesinde silahla girdiği döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi de serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, montunun şapkasını başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi.

Cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi.

SOYGUNCUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yıldız, eline aldığı altın çekme makinesi ile soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, döviz bürosuna giren şahsın E.O. olduğu belirlenirken, M.O. isimli şahsın da olayla ilgisinin olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs Yalova'da tutuklandı VİDEO

YALOVA'DA YAKALANDI

Ekipler tarafından Yalavo’da düzenlenen operasyonda M.O. ve E.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise E.O.’nun olay sırasında kullandığı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. serbest bırakılırken, E.O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.









