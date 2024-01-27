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Kocaeli'de dubleks daire alevlere teslim oldu... Hasar büyük!

Kocaeli'de dubleks daire alevlere teslim oldu... Hasar büyük! Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, dubleks dairede ve çatıda hasar oluşmasına neden oldu.