Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayanların yüreklerini ağza getiren bir yangın meydana geldi...
Barış Mahallesi 1823/1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Apartmanın son katında bulunan dubleks dairede çıkan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü ve çatıya sıçradı.
Apartmandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İtfiaye 1 saat boyunca uğraştı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kısa süre içerisinde binadan tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat boyunca alevleri söndürmek için çalışma sürdürdü.
Kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle dubleks dairede ve apartmanın çatı katında büyük hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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