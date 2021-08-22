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Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi

Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi

Düğünde dağıtılan tavuk pilavı yiyen misafirler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Yaklaşık 40 kişi, hastaneye kaldırıldı.