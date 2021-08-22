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    Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi

    Düğünde dağıtılan tavuk pilavı yiyen misafirler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Yaklaşık 40 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 09:29
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    Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi’nde, Kıyar ailesinin Derbent’te yapılan düğün cemiyetine gelen misafirler, ikram edilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Durumu iyi olan vatandaşlar araçlarla hastaneye giderken, ciddi olanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaklaşık 40 kişinin, düğünde dağıtılan tavuk pilavdan zehirlendiği belirlendi.

    Zehirlenen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi #1

    Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi #2

    Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi #3

    Kocaeli’de düğünde dağıtılan tavuk pilav 40 kişiyi zehirledi #4

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