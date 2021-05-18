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    Kocaeli'de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı

    Murat Geçer, kendisinden ayrılmak isteyen eşinin babasının evine gitti. Çıkan olayların sonu kanlı bitti.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:10
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    Kocaeli'de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Murat Geçer'in eşi evi terk ederek, babasının yanına gitti. Eşinin babasının evinin önüne gelen Geçer ve babası olay çıkardı.

    KÜFREDİP, EVİN CAMLARINI KIRDI

    Murat Geçer aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası 45 yaşındaki Yaşar L.’nin evine giderek, küfretti. Bununla kalmayan ikili, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı.

    Kocaeli de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı #1

    DÜNÜRÜNÜ BIÇAKLADI

    Bunun üzerine evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L., Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kocaeli de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı #2

    TUTUKLANDI

    Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı #3

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