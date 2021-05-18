Kocaeli'de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı

Murat Geçer, kendisinden ayrılmak isteyen eşinin babasının evine gitti. Çıkan olayların sonu kanlı bitti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Murat Geçer'in eşi evi terk ederek, babasının yanına gitti. Eşinin babasının evinin önüne gelen Geçer ve babası olay çıkardı.

KÜFREDİP, EVİN CAMLARINI KIRDI

Murat Geçer aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası 45 yaşındaki Yaşar L.’nin evine giderek, küfretti. Bununla kalmayan ikili, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı.

DÜNÜRÜNÜ BIÇAKLADI

Bunun üzerine evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L., Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



