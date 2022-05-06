Petrol
111.51
0.55%
Euro
15.66
-0.34%
Dolar
14.86
0.01%
Altın
896.97
0.03%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
547.771
-6.99%
BTXN Coin
16.27
1.11%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Kocaeli'de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı

    Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, akaryakıt istasyonuna giren araca arkadan çarparken kaçan aracın sürücüsü yaralandı.
    • 06.05.2022 - 05:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaza şöyle gelişti:

    41 RD 082 plakalı otomobilin sürücüsü H.G., polis ekiplerinin Gölcük Adliyesi önünde oluşturduğu uygulama noktasında durmadı. Sürücü "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.

    Benzin istasyonuna giren otomobile çarptı

    İHA'nın haberine göre; polis ekiplerini peşine takan sürücü, bir süre otomobiliyle seyir halinde ilerledikten sonra akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. yönetimindeki 34 NU 7688 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Kocaeli de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı #1

    Savrulan araç direğe çarptı

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, direğe çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan H.G. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

    Kocaeli de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı #2

    Kçaan sürücü hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkardı.

    Kocaeli de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı #3

    Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan, 41 RD 082 plakalı Mercedes marka otomobil kaza sebebiyle hurdaya döndü.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Serin ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek
    Gündem

    Serin ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek

    AB'den Ukrayna'ya 200 milyon euro ilave insani yardım sözü
    Dünya

    AB'den Ukrayna'ya 200 milyon euro ilave insani yardım sözü

    Görüş Bildir