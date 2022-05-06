Kocaeli'de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı

Kocaeli'de dur ihtarına urmayan araç kaza yaptı

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, akaryakıt istasyonuna giren araca arkadan çarparken kaçan aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaza şöyle gelişti:

41 RD 082 plakalı otomobilin sürücüsü H.G., polis ekiplerinin Gölcük Adliyesi önünde oluşturduğu uygulama noktasında durmadı. Sürücü "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.

Benzin istasyonuna giren otomobile çarptı

İHA'nın haberine göre; polis ekiplerini peşine takan sürücü, bir süre otomobiliyle seyir halinde ilerledikten sonra akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. yönetimindeki 34 NU 7688 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan araç direğe çarptı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, direğe çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan H.G. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kçaan sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, 41 RD 082 plakalı Mercedes marka otomobil kaza sebebiyle hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.