Kocaeli’de durdurulan aracın içinden tarihi sikkeler çıktı

Eskihisar vapur iskelesi girişinde, jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta, tarihi sikkeler ele geçirildi.

Kocaeli’de tarihi eser kaçaklığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi girişinde denetimler gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta, aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Araç içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen araç içindeki 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.