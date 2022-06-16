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    Kocaeli'de eğlence mekanı kurşunlandı: 3 gözaltı

    Mekanda taşkınlık çıkaran alkollü şahıs, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Duruma öfkelenen ve ismi öğrenilemeyen şahıs, 2 arkadaşıyla beraber eğlence mekanını kurşunladı.
    • 16.06.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:54
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    Kocaeli'de eğlence mekanı kurşunlandı: 3 gözaltı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında alkol alan şahıs, çevredekilere rahatsızlık verip taşkınlık çıkardı.

    Taşkınlık sonrası araya güvenlik görevlileri girerken, alkollü şahıs mekandan dışarı çıkarıldı.

    Öfkelendi, mekanı kurşunladı

    Duruma sinirlenen alkollü şahıs, yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanının önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Kocaeli de eğlence mekanı kurşunlandı: 3 gözaltı #1

    Yaralanan olmadı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

    Kocaeli de eğlence mekanı kurşunlandı: 3 gözaltı #2

    3 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 16 mermi ateşlendiği belirlenirken olaya karıştığı tespit edilen K.E., M.D. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli de eğlence mekanı kurşunlandı: 3 gözaltı #3


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