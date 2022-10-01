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    Kocaeli'de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

    İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında tartıştığı kişiyi silahla vurup ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
    • 01.10.2022 - 08:30
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    Kocaeli'de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

    Saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan alkollü eğlence mekanında, A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

    Tartıştığı kişiye silahıyla defalarca ateş etti

    Yerini kavgaya bırakan tartışmada saldırgan A.Ö.’ye kurşun yağdırarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #1

    İHA'nın aktardığına göre; Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralı, burada yapılan müdahale sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı her yerde arıyor.

    Kocaeli de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #2

    Kocaeli de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #3

    Kocaeli de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #4

    Kocaeli de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #5

    Kocaeli de eğlence mekanında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #6


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