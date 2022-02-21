Kocaeli’de ‘elimde haber var’ diyerek girdiği ofiste, haber sitesi sahibini öldürdü

Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı vuran Ramazan Ö.’nün, “Elimde haber var” diyerek içeri girdiği, Güngör’ün ofisine girince silahını ateşlediği ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta, önceki gün saat 15.00 sıralarında, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60), görüşmek için ofisine gelen Ramazan Ö.’nün (21) silahlı saldırısına uğradı.

Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. yakalanıp, gözaltına alındı.

2 çocuk babası Güngör Arslan, dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip kuruldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Ramazan Ö.'nün sorgusu devam ederken, gözaltı için ek süre alındı. Polis, ofisteki ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri incelemeleri için ise yerel haber sitesinin ofisi mühürlendi.

HEM VURDU HEM TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Son olarak uyuşturucuyla yakalanan, bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., sorgusunda Güngör Arslan'ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi.

Ramazan Ö.’nün, Güngör Arslan’ı ise daha önce tanımadığı bildirildi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı bazı kişileri gözaltına aldı. Polisin, olay öncesi Ramazan Ö. ile görüşen kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

SİLAH SESLERİ GELİNCE KENDİLERİNİ TUVALETE KİLİTLEDİLER

Öte yandan, haber sitesinin 2 kadın çalışanı, olay günü Ramazan Ö.’nün ofise gelerek “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum.” dediğini, bunun üzerine yukarı çıkarak Arslan’a durumu bildirdiklerini söyledi. Arslan “Çağırın gelsin.” deyince de Ramazan Ö.’nün yukarı çıktığını bir süre sonra da silah sesleri geldiğini belirtti.

Çalışanlar, silah sesleri duyunca kendilerini tuvalete kilitlediklerini ifade etti. Ayrıca Ramazan Ö.’nün, olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği bildirildi.

Güngör Arslan'ın avukat olan kızı Nazlıca Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı gizlilikle yürüttüğünü, şu an herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Nazlıcan Arslan, ofisin mühürlendiğini, polisin incelemelerinin ardından hafta içinde yeniden açacaklarını söyledi.