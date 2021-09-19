Kocaeli’de, elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Kocaeli’de, elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde, sahile vuran erkek cesedi bulundu. Çuvala konulup denize atılan cesedin çeşitli yerlerinde, işkence izleri olduğu görüldü.

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde, sabah saatlerinde köpeğini gezintiye çıkaran bir kişi, sahile vuran bir ceset ile karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin ellerinin bağlı olduğunu gördü.

AYAKLARINDA HALAT, ELLERİNDE PLASTİK KELEPÇE

Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan cesedin, çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLDİ

Üzerinde atlet ve pijama bulunan şahsın, yaklaşık 10 gün önce ölmüş olabileceği tahmin edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen erkek cesedinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.