- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı
Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı
Olayla ilgili 1 kişi cezaevine gönderilirken, 3 kişi ev hapsine alındı.
- İHA
- 17.09.2020 - 09:39
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsine alındı.
Kartepe'de M.Y. (20) adlı engelli kadının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu.
Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı.
3 KİŞİYE EV HAPSİ
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslar ise ev hapsine alındı.
Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı ViDEO