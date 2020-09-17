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    Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı

    Olayla ilgili 1 kişi cezaevine gönderilirken, 3 kişi ev hapsine alındı.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 09:39
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    Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsine alındı.

    Kartepe'de M.Y. (20) adlı engelli kadının tecavüze uğradığını iddia eden ailesi şikayetçi oldu.

    Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı.

    3 KİŞİYE EV HAPSİ

    Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanırken, E.K., H.A.B. ve S.Ç. isimli şahıslar ise ev hapsine alındı.

    Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı ViDEO

    Kocaeli de engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı #1

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