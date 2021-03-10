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    Kocaeli'de eşini 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı

    Körfez ilçesinde eşini darp edip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 03:13
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    Kocaeli'de eşini 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç isimli şahıs, darp ettiği eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı.

    Yaşanan olayı fark eden kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, binlerce vatandaş olaya tepki gösterdi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, darp edilen kadınının eşi tarafından darp edildiğini söylediği ve çocuklarının ise durumdan habersiz olduklarını dile getirdikleri görülüyor.

    Kocaeli'de eşini 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı İZLE


    VALİ, TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI

    Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

    Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

    Kocaeli de eşini 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı #1

    Kocaeli de eşini 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı #2

    Kocaeli de eşini 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı #3

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