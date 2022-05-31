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    Kocaeli’de eşini camdan atan koca tutuklandı

    Tartışma sonrası eşini pencereden attığı belirtilen koca, ortadan kayboldu. Polisin peşine düştüğü koca yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan kocanın tutuklandığı öğrenildi.
    • 31.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:19
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    Kocaeli’de eşini camdan atan koca tutuklandı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan S.Ö. isimli kadın ile eşi Y.Ö. arasında tartışma sesleri duyuldu.

    Bir süre sonra S.Ö., 3 katlı apartmanın birinci katından aşağı düştü.

    Dünkü olaydan sonra Y.Ö.’nün kaçtığı öğrenilirken, S.Ö.’yü yerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.Ö., Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayın yaşandığı yere gelen polis, incelemelerde bulundu.

    Kocaeli’de eşini camdan atan koca tutuklandı #1

    Tutuklandı

    Kaçan şüpheli koca Y.Ö., bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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