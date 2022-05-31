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- Kocaeli’de eşini camdan atan koca tutuklandı
Kocaeli’de eşini camdan atan koca tutuklandı
Tartışma sonrası eşini pencereden attığı belirtilen koca, ortadan kayboldu. Polisin peşine düştüğü koca yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan kocanın tutuklandığı öğrenildi.
- 31.05.2022 - 08:49
- Güncelleme : 31.05.2022 - 09:19
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan S.Ö. isimli kadın ile eşi Y.Ö. arasında tartışma sesleri duyuldu.
Bir süre sonra S.Ö., 3 katlı apartmanın birinci katından aşağı düştü.
Dünkü olaydan sonra Y.Ö.’nün kaçtığı öğrenilirken, S.Ö.’yü yerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.Ö., Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın yaşandığı yere gelen polis, incelemelerde bulundu.
Tutuklandı
Kaçan şüpheli koca Y.Ö., bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İHA’nın haberine göre şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.