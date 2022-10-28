Kocaeli'de eşini darbeden adam serbest bırakıldı

Kuruçeşme Mahallesi'nde kafede tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde darbeden adam, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kocaeli'nin Kuruçeşme Mahallesi'nde dün, kafede oturan evli çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen adam eşine tokat attı.

Kadının da eşine tokat atmasıyla daha da sinirlenen şahıs, karısını darbetti, çocuğunun da kolundan tutarak kafeden ayrıldı.

Kavga anı kayıt altına alındı

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimliği tespit edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini darbeden şahsın T.A. olduğunu belirledi.

Saldırgan serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan T.A., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de eşini darbeden adam ViDEO