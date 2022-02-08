Kocaeli'de eşini dövdü diye darbedildi, görgü tanığı 'yanlış anlaşıldı' dedi

Eşini dövdüğü zannedilen bir adamın darbedilme anlarına şahit olan bir vatandaş, “Adam asla kadına vurmadı. İnsanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm” dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde, bu sabah saatlerinde, iddiaya göre evli çift, boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı.

Kadın, tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Kadının kendine gelmesiyle yeniden başlayan tartılma çevredekilerin dikkatini çekti. Vatandaşlar kadının darbedildiğini sanınca olay büyüdü.

Kadının eşi, cadde ortasında tekme tokat darbedildi. Şahsın darbedilme anı ise anbean kameraya yansıdı.

“HERKES İÇİNDE ADAMI KIŞKIRTIYORDU”

Olayı gören vatandaşlardan Mehmet Akif Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Ben çalışıyordum, o sırada bir çığlık duymaya başladım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kadının çığlık seslerini duydum. Sürekli çığlık atıyordu, biz de ne olur ne olmaz diye bakma gereği duyduk. Dışarıya çıktık, bir kadın adamın peşinden gidiyordu, kendini yere atıyordu, küfrediyordu. Herkes içinde adamı kışkırtıyordu. Bir anda ortalık toplandı, herkes toplanmaya başladı.

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“KÜFREDİNCE BİR ANDA DAYAK YEMEYE BAŞLADI”

Adamı bir anda linç etmeye başladılar, ne olduğunu anlamadan, dinlemeden. Adamın hiçbir suçu olmadığını düşünüyorum ama adam da kışkırtmanın sonucunda küfretmeye başladı. En sonunda adam küfredince bir anda dayak yemeye başladı.

“ADAM ASLA KADINA VURMADI”

Araya girdim, döven insanların elini ve kolunu tutmaya çalıştım. Fakat pek başarılı olamadım, adam boşuna dayak yedi. Benim gördüğüm en az 5 kişi vardı, 5 kişi adamı dövmeye çalıştı. Adamın suçsuz olduğunu düşünüyorum. Adam asla kadına vurmadı. Kışkırtmanın sonucunda kadına küfretti insanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm, suçlu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kafasına vurdular, tekme attılar. Bayağı dayak yedi.”

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