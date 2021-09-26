Kocaeli'de eşini öldüren şahıs ifade verdi: Kafasına kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Eşi Hatice Senem'i kavga sırasında öldüren Mehmet Senem, eşinin başına sert bir cisimle vurduğunu ancak hatırlamadığını söyledi. Mehmet Senem tutuklanırken, talihsiz kadın ise toprağa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Hatice Senem ve eşi Mehmet Senem arasında tartışma çıktı.

3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan çiftin neden tartıştığı belirlenemezken, tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.

Kavga sırasında öfkelenen Mehmet Senem, eşinin başına sert bir cisimle vurdu.

Evden gelen sesler üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerini çağırırken, Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi.

"KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Mehmet Senem ise gözaltına alındı. Hatice Senem’in cenazesi morga kaldırılırken, yapılan ön otopside vücudunda ve başında darp izleri olduğu anlaşıldı.

Senem'in beyin travması sonucu öldüğü belirtildi. Dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Senem, tutuklandı.

Mehmet Senem emniyetteki ifadesinde eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert bir cisim ile başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söylediği belirtildi.

"DEMİRLE HER YERİNE VURMUŞ"

Hatice Sanem Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sonrası olayın detaylarını anlatan Hatice S.'nin amcası Hasan Kurban, "Perşembe günü akşam olay oluyor. Çocuğu akrabasına bırakıyor 'Biz bir yere gideceğiz gezmeye, gelince çocuğumuzu alacağız' diyor. Bir gün çocuğu almaya gitmeyince akrabası çocuğu karakola bırakıp evin adresini veriyor.

Polisler adrese gidip kapıyı çilingirle açıyorlar. İçeri girdiklerinde elleri bağlanmış, ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca katletmiş. İnsan demeye dilim varmıyor, demirle kafasına gövdesinin her yerine vura vura canını almış. Sözün bittiği yerdeyiz.

Yetkilerden bu işin üzerine eğilmesini istiyoruz. 9 aylık bir bebeği var onun suçu ne? Kız 23 yaşında çocuk yaşta onun suçu ne? Bizim suçumuz ne? Baba kanser hastası şeker var onunla nasıl yaşayacak. Lütfen kadına şiddette dur diyelim." dedi.

"ÖMÜR BOYU HAPİSTEN ÇIKAMASIN"

Öldürülen Hatice'nin kuzeni Selahattin Dursun ise "Eşim telefonda bana söyledi şok oldum. Üzücü bir haber öyle olmasını istemezdik. Ailesi yıkılmış vaziyette. Babası yeni ameliyat oldu şu anda acıyla can çekişiyor.

Devletimiz büyüktür onun yanına kalmayacak inşallah. Tek dileğim ömür boyu cezaevinden çıkmaması. 9 aylık çocuğu vardı devlet koruma altına aldı. Kocaeli'nde yaşıyordu ailesi burada defnedilmek için buraya getirildi." ifadesini kullandı.