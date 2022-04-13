Kocaeli'de eşini öldürmekten suçlanan sanığın, ses kaydı dinletildi

Evinde ölü bulunan Beyzanur Özel Fidan'ın davasında, eşi F.Ö.'nün 112'yi aradığı telefon görüşmesinin kaydı dinletildi. Bilirkişi yüzde 51 intihar derken, aile iddiaları reddetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde, 20 Mart 2021 tarihinde Beyzanur Özel Fidan (22), olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu.

Savcılık genç kadının ölümünü şüpheli bulunca, Ö.F. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA’nın haberine göre; sanık hakkında, eşi kasten öldürme suçundan dava açıldı.

112 aramasının kaydı dinletildi

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.F. ve aileler katıldı.

Duruşmada sanık avukatı tarafından Ö.F.’nin olay gününde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğine ilişkin ses kaydı dinletildi. Ses kaydında sanık Ö.F.’nin, "Acil ambulans istiyorum ne olur. Beyza, Beyza." dediği duyuldu.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağının devamına, olay günü sanığın ambulansı aradığına dair ses kaydının ise çözümü için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

“Bilirkişi, yüzde 51 intihar olabilir dedi”

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Üyeler adına açıklamayı yapan Yazı Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılının mart ayında kendi evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Beyzanur Özel Fidan için Kocaeli Adliyesi’ndeyiz. Bilirkişi, Beyzanur’un ölümüne ’Yüzde 51 intihar olabilir’ dedi. Henüz şüpheler giderilmemesine rağmen geçtiğimiz duruşmada Beyzanur’un evli olduğu erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

“Sadece 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü”

Şüpheli kadın ölümlerinde süreç, titizlikle yürütülmeli, faillere cesaret verilmemelidir. Her gün kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri yaşanıyor. Sadece 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü. 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Şüpheli kadın ölümleri artıyor.

“Kadın cinayetlerinin üzeri intihar denilerek örtülemez”

Kadın cinayetlerini artık meşrulaştıramayacağının farkında olan failler, kadın cinayetlerini ‘Yüksekten düştü, atladı, şakalaşıyorduk’ diyerek şüpheli hale getirmeye çalışıyor. Kadın cinayetlerinin üzeri intihar denilerek örtülemez. Devlet yetkililerin görevi, şüpheli bırakılan her bir kadın cinayetini açığa çıkarmak ve hukuki süreçleri etkin yürütmektir. Kocaeli Kadın Meclisi olarak Beyzanur’un ve üzeri örtülmeye çalışılan tüm kadın cinayetlerinin açığa çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”





"Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet çıkar"

Sanığın şartlı tahliye edilmesine tepki gösteren Beyzanur'un babası Hasbi Özel ise şu ifadeleri kaydetti:

“Olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet çıkar. Adalete baştan beri güvenmiştim, şimdi de güveniyorum, İnşallah adalet bizi yanıltmaz. Olay gecesi evdeydim, eşim beni kaldırarak Beyza’nın öldüğünü söyledi. Bu süreçte kalp krizi geçirdim.

“Vefat etmeden 15 gün önce annemi arayarak hüngür hüngür ağlıyordu”

Kardeşinin ölümüne ilişkin şüphelilerinin olduğunu ifade eden Beyzanur’un ağabeyi Berkay Özel, "Kardeşim vefat etmeden 15 gün önce annemi arayarak hüngür hüngür ağlıyordu. Kardeşim, anneme Ö.F.'nin kendisinin boğazını sıktığını ve onu nefesiz bıraktığını söyledi. Ben de evden apar topar çıkarak kardeşimi gidip aldım.

“Kardeşimin intihar etmediğini Ö.F. tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum”

Gece kardeşim Beyzanur, Ö.F. ile konuşmuş ve bizim evden ayrılmış. Bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra da onların evinden kardeşimin cenazesini almaya gittik. Ö.F. şiddete meyilli bir insandır, geçmiş evliliğinde de kadına şiddet, hakaret ve tehditlerinin olduğu biliniyor. Ben kardeşimin intihar etmediğini, Ö.F. tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Benim kardeşim intihar etmeyecek pozitiflikte bir insandı.” dedi.