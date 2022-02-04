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Kocaeli’de, eşini silah zoruyla kaçırıp darbeden şahıs yakalandı

Kocaeli’de, eşini silah zoruyla kaçırıp darbeden şahıs yakalandı

Eşi D.A.’yı bir bankadan silah zoruyla kaçıran T.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. T.A.’nın evi ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah, bıçak ve mermi bulundu.