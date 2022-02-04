- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli’de, eşini silah zoruyla kaçırıp darbeden şahıs yakalandı
Kocaeli’de, eşini silah zoruyla kaçırıp darbeden şahıs yakalandı
- İHA
- 04.02.2022 - 12:08
- Güncelleme : 04.02.2022 - 12:16
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içinde bulunan bir bankada, 31 Ocak tarihinde, elinde silahla bankaya gelen T.A. (32) isimli şahıs, eşi D.A.’yı (28) silah zoruyla binadan çıkararak otomobile bindirdi.
Daha sonra ise aracına binen şahıs, olay yerinden uzaklaştı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Çalışma kapsamında, şahsın iş yerinin adresi belirlendi. Ekipler, kontrol etmek amacıyla adrese gitti.
İş yerinin önünde kadının kaçırıldığı otomobili gören ekipler, içeriye girdi. Polis ekiplerini karşısında gören T.A., olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. T.A. isimli şahıs, gözaltına alındı.
EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İş yerini inceleyen polis ekipleri, ofiste oturan D.A. isimli kadını gördü. D.A., polis ekiplerine eşinin kendisini zorla alıkoyduğunu, silah zoruyla kaçırdığını, yolda gelirken tehdit edip darbettiğini söyledi.
D.A. isimli kadının eşinin ruhsatsız tabanca bulundurduğunu söylemesi üzerine gerekli izinleri alan ekipler, şahsın evinde ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.
ELE GEÇİRİLENLER
Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada yatak odasında 1 şarjör 7 fişek ve ruhsatsız silah bulundu. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız olan, yivsiz av tüfeği, 11 kutu içerisinde 550 fişek, 3 kama görünümlü kesici alet, bir şarjör ve şarjöre basılı 10 fişek ve 1 kasa içerisinde fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.