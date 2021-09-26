Kocaeli'de eşinin katlettiği kadın toprağa verildi

Başına ve vücuduna aldığı darbelerle feci şekilde can veren kadın defnedilirken, cani kocası gözaltına alındı. Talihsiz kadının 9 aylık çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve 3 yıl önce evlenen Mehmet (28) ile Hatice Sanem (23) arasında, perşembe gecesi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'taki evde çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Sanem, 9 aylık bebeğinin annesi eşinin başına ve vücuduna sert cisimle vurdu.

TALİHSİZ KADIN ÖLDÜ, KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Hatice Sanem hayatını kaybederken Mehmet Sanem gözaltına alındı.

Hatice Sanem'in cenaze namazı ailesinin yaşadığı İstanbul Esenyurt'ta bulunan Osmanlı Camii'nde kılındı.

“DEMİRLE KAFASINA GÖVDESİNİN HER YERİNE VURA VURA CANINI ALMIŞ”

Cenaze namazı sonrası olayın detaylarını anlatan Hatice Sanem’in amcası Hasan Kurban, “Perşembe günü akşam olay oluyor. Çocuğu akrabasına bırakıyor 'Biz bir yere gideceğiz gezmeye, gelince çocuğumuzu alacağız' diyor. Bir gün çocuğu almaya gitmeyince akrabası çocuğu karakola bırakıp evin adresini veriyor. Polisler adrese gidip kapıyı çilingirle açıyorlar. İçeri girdiklerinde elleri bağlanmış, ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca katletmiş. İnsan demeye dilim varmıyor, demirle kafasına gövdesinin her yerine vura vura canını almış. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkilerden bu işin üzerine eğilmesini istiyoruz. 9 aylık bir bebeği var onun suçu ne? Kız 23 yaşında çocuk yaşta onun suçu ne? Bizim suçumuz ne? Baba kanser hastası, şeker var onunla nasıl yaşayacak? Lütfen kadına şiddette dur diyelim.” dedi.

“DEVLET KORUMAYA ALDI”

Öldürülen Hatice'nin kuzeni Selahattin Dursun ise “Eşim telefonda bana söyledi şok oldum. Üzücü bir haber öyle olmasını istemezdik. Ailesi yıkılmış vaziyette. Babası yeni ameliyat oldu şu anda acıyla can çekişiyor. Devletimiz büyüktür onun yanına kalmayacak inşallah. Tek dileğim ömür boyu cezaevinden çıkmaması. 9 aylık çocuğu vardı devlet koruma altına aldı. Kocaeli'nde yaşıyordu ailesi burada defnedilmek için buraya getirildi.” diye konuştu.

Cenaze namazı kılınan Hatice Sanem'in cansız bedeni, Çakmaklı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.