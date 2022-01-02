Kocaeli’de eşiyle tartıştı, kendini bıçakladı

Eşiyle tartıştıktan sonra ailesinin evine giden koca, bir anlık sinirle kendini bıçakladı. Yaralanan koca, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve evinde eşiyle tartışan B.Ç., sinirle bulunduğu alanı terk ederek anne ve babasının yaşadığı Miralay Mümtaz Caddesi’ndeki eve gitti.

Alkollü olduğu öğrenilen B.Ç., ailesi ile bir süre dertleştikten sonra sinirlerine hakim olamayarak gece saat 02.30 sıralarında kendini bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaburgasından yaralanan B.Ç., haber verilmesi üzerine olay gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.