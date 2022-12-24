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    Kocaeli'de eski eş dehşeti: Vurulan kadın kurtarılamadı

    Eski eşi L.Y. tarafından yeni eşi ile birlikte vurulan Esmanur B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 24.12.2022 - 16:32
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    Kocaeli'de eski eş dehşeti: Vurulan kadın kurtarılamadı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 22 Aralık günü kadın cinayeti yaşandı.

    L.Y. isimli şahıs, eski karısının ikametine gelerek onunla ve yeni eşiyle tartışmaya başladı.

    Eski eşini ve yeni kocasını vurdu

    Bir süre sonra L.Y., eski eşi Esmanur B. ve kocası Sezer B.’ye tabancayla defalarca ateş etti.

    Karı-koca kanlar içinde yere yığılırken L.Y. hızla evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Talihsiz kadın kurtarılamadı

    2 gündür tedavisi devam eden Esmanur B.’nin yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenilirken, eşinin ise tedavisi sürüyor.

    Kocaeli de eski eş dehşeti: Vurulan kadın kurtarılamadı #1

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