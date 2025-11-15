Kocaeli'de eski eşini ve ilşkisi olan arkadaşını defalarca bıçakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Burak E.’nin (34) boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek bıçakladığı arkadaşı Ercan Kavşut (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖNCE ESKİ EŞİNİ, SONRA DA ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Önceki gün saat 18.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde Burak E., önce eski eşi M.K.’yi (30) iş yerinde darbedip bıçakladı. Ardından, eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşı Ercan Kavşut’un otomobiline yönelerek Kavşut’u direksiyon başında defalarca bıçakladı. Saldırı anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Kavşut, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası yürütülen soruşturmada, saldırgan Burak E. ile ona kaçma sırasında yardım ettiği ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Burak E. dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı Burak E.’nin bir süredir ABD’de çalıştığı ve kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.