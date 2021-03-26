Kocaeli'de eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, ölen fabrika sahibinin cenaze namazında haklarını helal etmedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan ve 2014 yılında kapatılan çelik konstrüksiyon fabrikasında işten çıkartılan 64 işçi, iddialara göre tazminatlarını alamadı.

7 YILDIR TAZMİNATLARI ÖDEMEDİ

İşçilere tazminatlarını ödeyeceği yönünde söz veren ve tazminatları 7 yıldır ödemediği iddia edilen fabrika sahibi Atilla Doğan hayatını kaybetti.

Atilla Doğan’ın cenazesi Ankara’da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki İsmet Oğultürk Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

20 İŞÇİ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Tazminatlarını alamadıklarını iddia edilen 64 işçiyi temsilen 20 eski işçisi de Doğan’ın cenaze namazının kılındığı camiye geldi.

HAKLARINI HELAL ETMEDİLER

Doğan için helallik istendiği sırada, 20 kişi 7 yıldır tazminatlarını alamadıklarını ve haklarını helal etmediklerini söyledi. Cenaze namazına katılan vatandaşlar ise haklarını helal etmeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Olaylı cenaze namazının ardından Doğan’ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.