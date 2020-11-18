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- Kocaeli'de eski sevgilisine bıçakla saldırdı
Kocaeli'de eski sevgilisine bıçakla saldırdı
İş yerini basan eski sevgilisi tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, olay yerinden kaçarken, saldırgan bu kez de kendisini bacağından bıçakladı.
- DHA
- 18.11.2020 - 14:45
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Eski Postane Sokak’taki bir iş hanında çalışan F.K., ofisine gelen eski sevgilisi E.Ö ile tartışmaya başladı.
BIÇAKLI SALDIRI
E.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki bıçakla F.K.'ye saldırdı.
Boğuşma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde hafif çizikler oluşan genç kadın ofisten koşarak kaçtı. F.K.'yi ofiste arayıp bulamayan E.Ö. ise elindeki bıçakla kendisini bacağından yaraladı.
İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI
İş hanındaki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kendisini bacağından yaralayan E.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
İş hanından kaçarak polise sığınan F.K. de ekipler tarafından farklı bir hastaneye sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.