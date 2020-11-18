Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de eski sevgilisine bıçakla saldırdı

Kocaeli'de eski sevgilisine bıçakla saldırdı

İş yerini basan eski sevgilisi tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, olay yerinden kaçarken, saldırgan bu kez de kendisini bacağından bıçakladı.