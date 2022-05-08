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    Kocaeli'de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi

    İş yerinde çay demleyip esnaf komşularına ikram eden M.C. ile büfe işleten Yunis Y. arasında tartışma yaşandı. Gece vakti bölgeye gelen Yunis Y., dükkanların camlarını taşla kırıp kaçtı.
    • 08.05.2022 - 21:06
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    Kocaeli'de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, büfe işleten Yunis Y. ile iş yerinde çay demleyip komşularına ikram eden berber M.C. arasında tartışma çıktı.

    M.C.’nin çay satışına engel olduğunu ileri süren Yunis Y., önceki gün gece saatlerinde M.C.’ye ait berber dükkanının camlarını kırdı.

    M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.

    Motosikletine binip kaçtı

    DHA’nın haberine göre; bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.’ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.’nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.’nin iş yerinin camlarını kırdı.

    Yunis Y. daha sonra, motosikletine binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi arayarak durumu bildirdi.

    Kocaeli de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi #1

    O anlar kamerada

    Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.’nin camları kırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi #2

    Kocaeli de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi #3

    Kocaeli de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi #4

    Kocaeli de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi #5

    Kocaeli de, esnafların çay kavgası: Taşla tüm camları indirdi #6


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