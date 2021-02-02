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    Kocaeli'de ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Evdeki tartışma sırasında bıçakla arkadaşını öldüren katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 12:43
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    Kocaeli'de ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Volkan K.(28) ile ev arkadaşı Fatih Kula (29) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Volkan K., mutfaktan aldığı bıçakla Fatih Kula’yı yaraladı.

    Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Fatih Kula, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Fatih Kula, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aldığı darbelerle yaralanan Volkan K. ise hastanedeki müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

    Kocaeli de ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #1

    Kocaeli de ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #2

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