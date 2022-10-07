Kocaeli'de evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'de evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir dairede çıkan ve içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yangın ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından iki taraftan da şerit çekilen sokak tamamen insan ve araç trafiğine kapatıldı. Sokağa hayatını kaybeden genç kızın yakınları hariç kimsenin girmesine izin verilmedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor

Çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri saatlerce bölgeden ayrılmadı. Hayatını kaybeden genç kızın yangın sırasında evde yalnız olduğu iddia edildi. Genç kızın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre genç kızın asıl ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, konuyla ilgili detaylı ve geniş çaplı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.