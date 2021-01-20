Kocaeli’de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçakladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki M.T. adlı kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı.

M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.’nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.