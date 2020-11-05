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    Kocaeli'de evde yakalanan hırsız: Ortalığı toparlıyordum

    Kocaeli'de girdiği evde suçüstü yakalanan G.G., hırsızlığı başkalarının yaptığını, kendisinin evi kontrol etmek için girerek toparladığını söyledi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 15:48
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 15:56
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    Kocaeli'de evde yakalanan hırsız: Ortalığı toparlıyordum

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı ile harekete geçen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, operasyon başlatarak, hırsızı ev içerisinde yakaladı.

    "EVDEN SURİYELİLER ÇIKTI"

    Gözaltına alınıp emniyete getirilen G.G. ifadesinde, “Ben evden 2-3 tane Suriyelinin çıktığını gördüm. Kontrol etmek için içeri girdim. İçerisi dağınıktı, toparladım. Yağmur yağıyordu. Karnım acıktığı için kek yedim. Evi teslim etmek için ev sahibini bekliyordum. Bu sırada polis gelerek beni yakaladı.” dediği öğrenildi.

    Kocaeli de evde yakalanan hırsız: Ortalığı toparlıyordum #1

    Kocaeli de evde yakalanan hırsız: Ortalığı toparlıyordum #2

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