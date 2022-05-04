Petrol
108.92
3.76%
Euro
15.59
0.00%
Dolar
14.80
0.04%
Altın
887.31
-0.30%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
581.598
0.26%
BTXN Coin
16.24
1.24%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Kocaeli'de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi

    4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, etrafı duman kapladı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangına bilgisayarın sebep olabileceği değerlendirildi.
    • 04.05.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Engin Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 4’üncü katından dumanlar yükseldi.

    Evde yalnız yaşayan şahıs, yatak odasından gelen dumanları fark eder etmez kendisini dışarı attı.

    Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangının bilgisayardan çıktığı tahmin edildi

    İHA’nın haberine göre; alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının yatak odasındaki bilgisayarın yanmasıyla çıkmış olabileceği belirlendi.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor

    Kocaeli de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi #1

    Kocaeli de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi #2

    Kocaeli de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi #3

    Kocaeli de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi #4

    Kocaeli de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Likya Yolu'nda yürüyüş sırası kaybolan çift, 3 saatlik çalışmayla bulundu
    3. Sayfa

    Likya Yolu'nda yürüyüş sırası kaybolan çift, 3 saatlik çalışmayla bulundu

    Baba mesleği artık tercih edilmiyor
    Ekonomi

    Baba mesleği artık tercih edilmiyor

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir