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Kocaeli'de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi

Kocaeli'de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi

4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, etrafı duman kapladı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangına bilgisayarın sebep olabileceği değerlendirildi.