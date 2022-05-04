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- Kocaeli'de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi
Kocaeli'de, evdeki yangının bilgisayardan çıktığı değerlendirildi
4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, etrafı duman kapladı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangına bilgisayarın sebep olabileceği değerlendirildi.
- 04.05.2022 - 16:57
- Güncelleme : 04.05.2022 - 16:58
Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Engin Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 4’üncü katından dumanlar yükseldi.
Evde yalnız yaşayan şahıs, yatak odasından gelen dumanları fark eder etmez kendisini dışarı attı.
Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının bilgisayardan çıktığı tahmin edildi
İHA’nın haberine göre; alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının yatak odasındaki bilgisayarın yanmasıyla çıkmış olabileceği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor