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- Kocaeli'de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Kocaeli'de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Öğle saatlerinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle ev sahibi kadın dumandan etkilendi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak yaşlı kadını kurtardı.
- 04.10.2022 - 17:49
- Güncelleme : 04.10.2022 - 18:01
Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, öğle saatlerinde bir binanın 3'üncü katı alevlere teslim oldu.
Evin her yerine yayıldı
Alevler kısa sürede evin her yerini sardı. Camdan yükselen dumanları gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Ekipler, merdivenli araçla yanan evin yan dairesinde dumandan etkilenen yaşlı bir kadını kurtardı.
Alevler kontrol altına alınırken evde maddi hasar görüldü.
DHA'nın aktarımına göre; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı VİDEO