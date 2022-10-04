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    Kocaeli'de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

    Öğle saatlerinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle ev sahibi kadın dumandan etkilendi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak yaşlı kadını kurtardı.
    • 04.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 18:01
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    Kocaeli'de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, öğle saatlerinde bir binanın 3'üncü katı alevlere teslim oldu.

    Evin her yerine yayıldı

    Alevler kısa sürede evin her yerini sardı. Camdan yükselen dumanları gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #1

    İtfaiye merdiveniyle kurtarıldı

    Ekipler, merdivenli araçla yanan evin yan dairesinde dumandan etkilenen yaşlı bir kadını kurtardı.

    Alevler kontrol altına alınırken evde maddi hasar görüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı VİDEO


    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #2

    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #3

    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #4

    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #5

    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #6

    Kocaeli de evi alevlere teslim olan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı #7


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