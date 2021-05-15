Gece vakti evi kurşunlanan kadının, arabası kundaklandı. Aynı aileden bir kişinin daha arabası kundaklanırken, bir kişinin ise motosikleti çalındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde ikamet eden Güler Canlı isimli kadın, gece saat 3 buçukta evine isabet eden kurşunların sesine uyandı.

Seslerin sona ermesi ile dışarıya bakan Canlı hem kendi arabasının hem Şahin Demir isimli akrabasının arabasının ateşe verildiğini gördü.

Ayrıca, yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Orhan Koç isimli başka bir akrabasının motosikletinin çalındığını öğrendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kundaklanan araçlar, kullanılamaz hale gelirken, kurşunların hedefi olan evde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de evi kurşunlanan kadının arabası kundaklandı VİDEO

“KIZIM VURULDU SANDIM”

Evi kurşunlanan ve aracı kundaklanan Güler Cansu, “Gece 3 buçuk civarlarındaydı kızımla yatmıştık işte daha ben yeni uykuya dalmıştım. Kurşun sesleri ile uyandım kızımı vuruldu sandım, üzerine kapandım. Bayağı bir sıktılar. Kalktım baktım arabam yanıyor, evim komple kurşun yani çok kötü bir durumdu yani. Normalde biz bir aileyiz, bir düşmanımız yok, herhangi bir şeyimiz yok. Aynı anda hem eniştemin hem benim arabam yandı, evime kurşun sıkıldı, kuzenimin motoru çalındı. Yani kimseden şüphelenmiyoruz ama bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

“CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM”

Olaya ilişkin açıklamalar yapan Orhan Koç ise şu ifadeleri kullandı:

“Sabaha karşı saat 4 buçuk gibi iki tane itfaiye ambulans, gidiyor. Ondan sonra sabah bir baktım pencereden ben ev yanıyor sandım üstümü başımı giyindim kalktım baktım aracımın yerinde olmadığını fark ettim, polisi çağırdım. Ondan sonra polis ifademi aldı. Ondan sonra bir duydum teyzemin arabasına kastedilmiş, evine kurşun atmışlar, eniştemin arabasını yakmışlar aynı saat, aynı günde. Yapan kişilerin cezasını çekmelerini istiyorum. Bulunmasını istiyorum. Acımız büyük, onlar da vurulabilirdi. Kızı da vardı kızı da vurulabilirdi. Masraf 250 bin lira var. İki aracımız yandı, motorumuz çalındı. Bunların cezalarını çekmelerini istiyorum. Bir iki kişiden şüpheleniyoruz ama polis araştırıyor tam net bilgi veremiyoruz.”





“BENİM ÜSTÜME YIKMAK İSTİYOR OLABİLİRLER”

“Benim motorumu alıp yakma duygusu var herhalde. Benim üstüme de yıkmak istiyor olabilirler bu olayı bakacağız, polis bulacak inşallah araştırıyor. Kamera kayıtları var. Kamera bunları bulacak. İnşallah polis arkadaşlarımız da yardımcı olacak, yapan kişi cezasını çekecek.”