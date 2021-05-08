Bir binanın 2'nci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülse de eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, yangını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Doğan Caddesi’ndeki bir binanın, 2'nci katındaki dairenin yatak odasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Ev sahibi Aydın Yücel yangını fark edip dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu sırada Yücel çalışmaları gözyaşları ile takip etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi VİDEO

ARAŞTIRMA YAPILACAK

Yatak odasında maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

































