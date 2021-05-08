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    Kocaeli'de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi

    Bir binanın 2'nci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülse de eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, yangını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 18:46
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    Kocaeli'de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Doğan Caddesi’ndeki bir binanın, 2'nci katındaki dairenin yatak odasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Ev sahibi Aydın Yücel yangını fark edip dışarı çıktı.

    İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Bu sırada Yücel çalışmaları gözyaşları ile takip etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Kocaeli'de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi VİDEO

    ARAŞTIRMA YAPILACAK

    Yatak odasında maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #1

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #2

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #3

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    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #5

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #6

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #7

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #8

    Kocaeli de evi yanan kişi, gözyaşlarıyla olayı izledi #9

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