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- Kocaeli’de evinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu
Kocaeli’de evinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu
Evinin salonunda ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile tartışan Can P., silahla sol bacağından vuruldu. Can P., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 08.08.2021 - 08:45
Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yaşayan Can P. (40) ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında evin salonunda çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yanındaki silahı ateşleyen şahıs, Can P.’yi sol bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kocaeli’de evinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kanlar içinde yerde kalan Can P., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.