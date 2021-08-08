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Kocaeli’de evinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu

Kocaeli’de evinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu

Evinin salonunda ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile tartışan Can P., silahla sol bacağından vuruldu. Can P., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.