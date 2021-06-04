Zabıta ekipleri, engelli olduğu öğrenilen kadının evindeki çöpleri kepçe yardımıyla temizledi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yalnız yaşayan ve akli dengesi yetersiz olan S.K. isimli bir kadının yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevredekiler, durumu Gebze Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye zabıta ekipleri, adreste yaptıkları incelemede evin tamamen çöp ve atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

2 KAMYON DOLUSU ATIK

Tespitin ardından Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından, barınma merkezine yerleştirilen engelli kadın tedavi altına alındı.

Daha sonrasında eve iş gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla evdeki çöpleri boşalttı. Evden çıkarılan iki kamyon dolu çöp bölgeden uzaklaştırılırken, evde de ilaçlama çalışması yapıldı.

Kocaeli'de evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı VİDEO





































