Kocaeli'de evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

Avukat Ersin Arslan’ı tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Yavuz Yazıcı, haciz işlemleri için icra memurlarıyla birlikte evine gelen İstanbul Barosu'na bağlı avukat Ersin Arslan'la tartışmıştı.

Yazıcı, tartışmanın alevlenmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla Ersin Arslan’ı öldürüp gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Yazıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Yazıcı'ya, duruşma salonu önünde bekleyen avukatlar alkışla tepki gösterdi.

Arka kapıdan salona alınan Yazıcı'nın adı öğrenilemeyen avukatı ise savunma yapmamak için duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine Koaceli Barosu'ndan atanan bir avukat, mahkeme salonunda hazır bulundu. Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.