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Kocaeli'de ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti

Kocaeli'de ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir servis şoförü yola çıkan kediyi iki kere ezip, daha sonra hiç umursamadan yoluna devam etti.