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- Kocaeli'de ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
Kocaeli'de ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir servis şoförü yola çıkan kediyi iki kere ezip, daha sonra hiç umursamadan yoluna devam etti.
- İHA
- 26.09.2020 - 15:34
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir servis aracı sokak üzerinde seyir halindeyken yola aniden bir kedi fırladı.
Bunun üzerine servis aracının şoförü kediyi altına aldı. Daha sonra yanlış yola girdiğini fark eden şoför, geri geri gelirken yerde can çekişen kediyi yeniden ezdi.
YOLUNA DEVAM ETTİ
Kediyi hiç umursamayan şoför, gideceği yöne dönerek yoluna devam etti. Şoförün kediyi görmezden gelmesi ise kan dondurdu.
KEDİ ÖLDÜ
Servis minibüsünün ezdiği kedi, bir müddet can çekiştikten sonra öldü.