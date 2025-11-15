Kocaeli'de fabrika yangınında ağır yaralanarak kurtarılamadı: Son yolculuğuna uğurlandı

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında Tuncay Yıldız ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
- Fabrikadaki yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
- Yıldız, İstanbul Beykoz'daki Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kozmetik fabrikasında yangın çıktı.
Yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Fabrikanın vardiya amiri Tuncay Yıldız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
6 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CAN KAYBI SAYISI 7'YE ÇIKTI
Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle, fabrikadaki yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Yıldız için bugün ikindi namazına mütakiben İstanbul Beykoz'daki Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Namaza Yıldız'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Yıldız, Fatih Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.