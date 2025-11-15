Abone ol: Google News

Kocaeli'de fabrika yangınında ağır yaralanarak kurtarılamadı: Son yolculuğuna uğurlandı

Dilovası ilçesinde meydana gelen kozmetik fabrikasındaki yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuncay Yıldız, toprağa verildi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:58
  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında Tuncay Yıldız ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
  • Fabrikadaki yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
  • Yıldız, İstanbul Beykoz'daki Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Fabrikanın vardiya amiri Tuncay Yıldız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

6 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAN KAYBI SAYISI 7'YE ÇIKTI

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle, fabrikadaki yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yıldız için bugün ikindi namazına mütakiben İstanbul Beykoz'daki Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Namaza Yıldız'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Yıldız, Fatih Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

