Euro
15.52
0.16%
Dolar
13.58
0.15%
Altın
797.58
0.10%
Borsa
2007
0.48%
Bitcoin
597.259
0.30%
BTXN Coin
31.50
-5.23%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    Kocaeli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise ağır yaralı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 04:00
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 04:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    Kocaeli İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında, Murat Sönmez kontrolündeki otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Video

    1 BUÇUK METREDEN DÜŞTÜ, DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

    Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı #1

    ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZLARININ DURUMU İSE AĞIR

    Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Baba Sönmez’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı #2

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı #3

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı #4

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı #5

    Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı #6


    Görüş Bildir