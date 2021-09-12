Kocaeli'de feci kaza: Çocuk camdan fırladı

Park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve annesi yaralandı. Ekiplerin kurtardığı babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde caddede seyir halinde olan Gürkan A. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde park halinde olan tankere çarptı.

AYNI AİLEDEN 3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Gürkan A. araç içerisinde sıkışırken, otomobilde bulunan Gürkan A.’nın eşi Zümra A. da yaralandı.

CAMDAN FIRLADI

Araçta bulunan küçük yaştaki kızları Kumsal A. ise otomobilin camından yola fırladı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi‘ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABANIN DURUMU AĞIR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan otomobil sürücüsü kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Gürkan A., eşi Zümra A. ve kızları Kumsal A. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



























