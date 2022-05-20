Bir binanın tadilatında çalışan 3 çocuk babası, dinlenmek için oturduğu mermerin kırılması sonrasında 3 metreden düşerek feci şekilde can verdi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 262 Sokak’ta bir binanın tadilatında çalışan 38 yaşındaki 3 çocuk babası Ender Kuyu, geçtiğimiz salı günü dinlenmek için kapının önünde bulunan beton duvara oturdu.

Kuyu’nun oturduğu mermer kırıldı, talihsiz adam 3 metre yükseklikten kafa üstü bahçeye düştü.

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri kısa sürede geldi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Kuyu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kocaeli’de feci ölüm: Oturduğu mermer kırıldı, düşüp can verdi VİDEO



Kurtarılamadı

Ardından ambulansa alınan Kuyu, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Kuyu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhmal var mı yok mu araştırılıyor

Kuyu'nun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Çarşamba günü ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından adrese gelen Cumhuriyet savcısı, bölgede inceleme gerçekleştirdi.

İHA’nın haberine göre Kuyu'nun düşmesinde bir ihmal olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

“Binanın dışında gerçekleşen kötü bir ölüm oldu”

Olayın gerçekleştiği gün iş yerinde çalıştığını ve durumu eşinden öğrendiğini söyleyen bina sakinlerinden Medeni Özkan, “Eşim beni aradı. Binadan birisinin düştüğünü söyledi. 'Nereden düştü?' diye sorduğumda binanın girişinde bulunan mermerden düştüğünü söyledi. 112'ye haber vermişler. Ambulans gelmiş, polis ekipleri gelmiş. Düşen adamı hastaneye kaldırmışlar. Akşam eve geldiğimizde durumun ne olduğunu apartmanda oturanlara sorduk.

Adamın burada çalıştığını söylediler. Belli bir süre sonra ekipler geldi. Daire sahibini sordular, burada olmadığını söyledik. Şahsın vefat ettiğini öğrendik. O esnada insan üzülüyor, dizlerinin bağı çözülüyor. Böyle bir olayın olması sıkıntı. Elimizden gelen bir şey de yok. Binanın dışında gerçekleşen kötü bir ölüm oldu. Keşke olmasaydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine baş sağlığı diliyorum.” dedi.