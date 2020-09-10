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    Kocaeli'de FETÖ operasyonu

    İzmit'te FETÖ'ye yönelik MİT-polis ortak operasyonunda 2 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 06:56
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    Kocaeli'de FETÖ operasyonu

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari durumundaki 2 kişinin İzmit’te olduğu bilgisine ulaştı.

    2 FİRARİ DE YAKALANDI

    Yapılan adres tespitinin ardından düzenlenen ortak operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

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