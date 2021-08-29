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    Kocaeli'de fındık toplarken yılan ısırdı

    Bahçede fındık toplarken yılanın ayağını ısırdığı vatandaş, hastanelik oldu.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 10:07
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    Kocaeli'de fındık toplarken yılan ısırdı

    Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde fındık bahçesinde fındık toplamak isteyen Y.E.E.’yi ayağından yılan ısırdı.

    Hissettiği acı ile ayağına bakan Y.E.E., kendisini yılanın ısırdığını görünce yakınlarından yardım istedi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yakınlarının ihbarının arından olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.E.E., ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü.

    Burada tedavi altına alınan yaralı daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kocaeli de fındık toplarken yılan ısırdı #1

    Kocaeli de fındık toplarken yılan ısırdı #2

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