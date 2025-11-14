Abone ol: Google News

Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gölcük ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 17:10
Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
  • Gölcük ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü A.A. yakalandı.
  • Jandarma ekipleri, A.A.'yı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.
  • Hükümlü, işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Gölcük’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

3. Sayfa Haberleri