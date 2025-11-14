Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

- Gölcük ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü A.A. yakalandı.
- Jandarma ekipleri, A.A.'yı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.
- Hükümlü, işlemler sonrası cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Gölcük’te düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.