Kocaeli'de fırtına sonrası denizde kirlilik oluştu Kentte etkisini gösteren fırtına ve yağışlı havanın ardından denizde kirlilik oluşurken, suyun rengi ise kahverengiye döndü.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, Kocaeli için havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti ve vatandaşları uyardı.

Bugün ise beklenen yağış kentte etkisini gösterdi.

Öğleden sonra ise yağmurla birlikte de fırtına etkili oldu.

Körfez'de bulunan Tütünçiftlik Sahili'nde yağışlı havanın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Fırtına sonrası denizde kirlilik de oluştu.

Valilik uyardı

Kocaeli Valiliği, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne’nin güney ilçelerinde) pazartesi günü 05.00 ile 21.00 saatleri arasında güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)