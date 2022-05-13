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    Kocaeli'de fren yerine gaza bastı, vergi dairesine girdi

    Derince'de otomobilini park edeceği esnada fren yerine gaza basan sürücü vergi dairesine girdi. Kazada bina ve araç hasar gördü.
    • 13.05.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 12:51
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    Kocaeli'de fren yerine gaza bastı, vergi dairesine girdi

    Kocaeli'nin Derince ilçesindeki İstiklal Caddesinde, 41 KY 591 plakalı otomobilin sürücüsü, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası önüne gelerek otomobilini park etmek istedi.

    Başkanlık ofisine girdi

    Park edeceği sırada yanlışlıkla fren yerine gaza basan sürücü hızla vergi dairesi başkanlığı ofisine girdi.

    Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken kazada yaralanan olmadı. Otomobil vergi dairesi ofisinden çekiciyle çıkarıldı.

    Maddi hasar meydana geldi

    DHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vergi dairesi ofisinde ve otomobilde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de fren yerine gaza bastı, vergi dairesine girdi #1

    Kocaeli de fren yerine gaza bastı, vergi dairesine girdi #2

    Kocaeli de fren yerine gaza bastı, vergi dairesine girdi #3

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