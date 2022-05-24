Petrol
109.54
-1.12%
Euro
17.0758
0.23%
Dolar
15.988
0.39%
Altın
951.1
0.24%
Borsa
2381
0.00%
Bitcoin
473.672
-3.15%
BTXN Coin
13.41
-1.17%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Kocaeli'de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, bakkal kamelyasına daldı. Kaza sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
    • 24.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Birlik Caddesi üzerinde Serdar B.'nin kullandığı halat yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

    Bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarpan kamyon yan yatarak durabildi.

    2'si ağır 4 yaralı

    O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var VİDEO

    Kocaeli de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var #1

    Kocaeli de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var #2

    Kocaeli de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var #3

    Kocaeli de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var #4

    Kocaeli de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var #5

    Kocaeli de freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var #6


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi
    Kültür Sanat

    İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi

    Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında
    3. Sayfa

    Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında

    Görüş Bildir